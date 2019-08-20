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Ödenmeyen telefon faturalarından haciz işlemi başlatan GSM şirketlerine kötü haber

Ödenmeyen telefon faturalarından haciz işlemi başlatan GSM şirketlerine kötü haber
Ödenmeyen telefon faturalarından haciz işlemi başlatan GSM şirketlerine kötü haber

Ödenmeyen telefon faturalarından haciz işlemi koyan GSM şirketleri KDK’nın yakın takibinde. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bir başvuruyu inceleyerek, şikayetçinin mağduriyetini giderdi.

İstanbul'dan KDK'ya başvuran vatandaş, bir GSM şirketi tarafından 2011 yılına ait iki adet ödenmemiş fatura için kendisi hakkında icra takibi başlatıldığını bildirdi. Şikayetçi, faturalardan ya da o yıllarda hattı kullanıp kullanmadığı hakkında bilgisi olmadığından bahsetti ve bu konuda e-Devlet ve GSM şirketinin bilgi sistemi üzerinden yaptığı araştırmalarda sürekli hata verildiğini ve bilgi alamadığını söyledi. 

Başvurucu kendisine bildirilen icra kararına karşı itiraz ettiğini ve icra kararını durdurmayı başardığını ancak faiz bedeli, avukatlık ücreti ve diğer ödemeler konusunda sonuca ulaşamadığını ifade etti. Kendisine ödenmemiş fatura bilgisinin verilmediği, 2013 yılında başlatılan yasal takipten haberi olmadığını söyleyerek Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) söz konusu GSM şirketini şikayet ettiğini belirten vatandaş, BTK'nın ise şikayeti GSM şirketine göndermekle yetindiğini söyleyerek şirkete cezai yaptırım uygulanmasını talep etti.

KDK'nın girişimiyle BTK işlem başlattı, GSM şirketi icra takibini ve faizi durdurdu 

Vatandaşın şikayeti üzerine inceleme yapan KDK, BTK'dan konuyla ilgili bilgi talep etti. BTK'dan gelen cevabi yazıda GSM şirketine ilişkin şikayet kapsamında detaylı incelemeler yapıldığı ve şirket hakkında idari işlem başlatıldığı söylendi. BTK ayrıca GSM şirketinin kendisine ilettiği bilgilerde, konuya ilişkin kullanıcının itirazı neticesinde icra takibinin durdurulduğu, faiz, avukatlık dahil tüm masrafların iptal edildiği belirtildi. KDK'nın girişimleriyle bahis konusu telefon faturasının ödemesinin ardından, vatandaşın, faiz meblağı ve yasal masraflardan kurtarılarak meselenin hallolması sağlandı.  

Mehmet Kalay
 

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