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Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü gemi İstanbul'a ulaştı

Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü gemi İstanbul'a ulaştı
Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü gemi İstanbul'a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odesa’dan hareket eden 33 ton mısır yüklü ikinci gemi "Navıstar" İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı. Gemi; BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından yapılan denetim sonunda yoluna devam edecek.

Odesa’dan hareket eden 33 ton mısır yüklü gemi İstanbul'a ulaştı - Tıkla İzle

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa Limanı'ndan ayrılan panama bayraklı "Navıstar" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek.

Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerek İngiltere'ye gidecek.

Öte yandan, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen” ve 12 ton mısır taşıyan Türk Bayraklı "Polarnet" isimli gemilerin de önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Gemi belirlenen mevkiye ulaştı

NAVISTAR isimli gemi İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

Yunus Emre Ayaz - Yunus Emre Şeker - Batuhan Toprak - Caner Sönmez - Elif Somuncu
 

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