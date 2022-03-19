İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi

Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi
Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Ruslara ait insansız hava araçlarını hedef alan hava savunma sistemleri ardı ardına ateş açarken, Rus insansız hava araçları savunma sisteminden atılan füzelerle imha edildi.

Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi - Tıkla İzle

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 22.15 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi. Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını hedef alan Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri gökyüzüne ardı ardına ateş açtı. Açılan ateşin ardından Rus insansız hava araçları, hava savunma sisteminden ateşlenen füzelerle düşürüldü. Arka arkaya ateşlenen füzeler nedeniyle Odessa halkı kısa süreli panik yaşadı. Bu esnada birçok vatandaş tedbir amaçlı sığınaklara saklandı.
 

Abdullah Ünver
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.