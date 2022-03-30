Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu, ülkedeki savaş nedeniyle özellikle liman bölgelerine ve Rus ordusunun çıkarma yapma ihtimali olan yerlere mayınlar döşenmişti. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da ise trajik bir olay yaşandı. Kent sahilinde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil, Ruslara karşı döşenen mayınlara basmasın. Kazada 2 sivil hayatını kaybetti.

"Plajlar artık dinlenme yeri değil"

Ukrayna Ordu Yetkilisi Vladislav Nazarov, yaşanan olayın ardından yaptığı görüntülü açıklamada, halkın dikkatli olması ve plajlardan durması yönünde uyardı. Açıklamasında, sahillerde yürüyüş yapmanın da tehlikeli olduğunu hatırlatılan Nazarov, "Plajlar artık dinlenme yeri değil, düşman çıkarması için bir fırsat. Bu nedenle dikkatli olun" dedi.

Abdullah Ünver

