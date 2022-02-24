Odessa'daki Türk öğrenciler sığınaklarda

Rusya'nın, Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik operasyonuyla patlama sesleri yükselirken halk, sığınaklara koşuyor. Saldırıların tedirginliğini yaşayan halk, sığınaklara yerleşerek korunmaya çalışıyor. Odessa'da bulunan Türk öğrenciler her an bir bomba düşme ihtimaline karşı yurt görevlisinin de yardımı ile sığınaklara indi. Bu anları görüntüleyen Hakkı Saygın, “İmkanım olursa bunları ileteceğim” dedi. Sığınakları gösteren Hakkı Saygın, “Mikron Fabrikaya bomba düştü. Devamlı bombardıman sesleri geliyor. Askeri liman devamlı bombalanıyor. Yetkililer bizi sığınaklara yönlendirdi. Yeterli erzakımız da fazla yok. Lütfen sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşı Sinan Bayraklı: “Kimsenin beklemediği bir saldırıydı”

Ukrayna'daki Türk vatandaşları Rus saldırılarından korunmak için sığınaklarda kalmaya devam ederken Türk vatandaşı Sinan Bayraklı, “Kimsenin beklemediği bir saldırıydı” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların endişeli bekleyişi de sürüyor. Odessa'da yaşayan Türk vatandaşı Sinan Bayraklı, ailesi ve komşularıyla birlikte güvende olmak için sığınaklara indiklerini belirtti. Sabah erken saatlerde siren seslerinin duyulduğunu ifade eden Bayraklı, birçok kişinin kenti terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Bayraklı ayrıca, kentten ayrılmanın şu an için güvenli olmadığını ancak fırsat oluşması halinde Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtti.

“Kimsenin beklemediği bir saldırıydı”

Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili de konuşan Bayraklı, “Sorunlu bölgelerde böyle bir saldırı bekliyorduk ancak burada yapılanlar kimsenin beklemediği saldırılardı” dedi.

Benzin almak için yola çıkan bir başka Türk vatandaşı ise, “Yaklaşık 2 saattir sıradayız” diyerek benzin istasyonu önünde uzayan araç kuyruğundan görüntüler paylaştı.