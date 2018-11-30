ODTÜ'lü İrem'in akıl almaz ölümüne ilişkin görüntü ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de okuyan İrem Kütük'ün ölümüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede kamyonet sürücüsü Tahir K.'nin (50) "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Kütük'ün ODTÜ yerleşkesi içerisinde kaldırımda yürüdüğü belirtilerek, “Tahir K. idaresindeki ODTÜ'ye ait kamyonu ile olay yerinde seyir halindeyken kamyonun arkasındaki demir kapağı tutan mekanizmanın yerinden çıkması sonucu maktulenin başına çarparak maktulenin ölümünün araç dışı trafik kazası ile husulü mümkün künt kafa travmasına bağlı Çoklu açık çökme kırıkları ile gelişen beyin kanaması, beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır” denildi.

ODTÜ'deki güvenlik kamerası kayıtları iddianameye delil olarak eklendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Kütük'ün saat 12.04 sıralarında üniversitenin A4 kapısından kaldırımda yürüyerek fakültesine doğru gittiği görülüyor. Saat 12.05 sıralarında ise kamyonetin üniversiteye giriş yaptığı görüntülere yansıyor. Kapağın kamyonetin yan tarafına takılı olduğu, bir müddet sonra da açıldığı görülüyor. Kamyonetin A4 kapısına saat 12.05.38'de giriş yaptığı, kasasının ise sağa sola hızlı bir şekilde hareket ettiği kameralarca kaydedildi. Kasanın kaldırımda yürüyen bir erkek öğrenciyi de teğet geçtiği görülüyor.

Abdullah Sarica