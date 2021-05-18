Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Firüzköy Mahallesi Firüzköy Sokak'taki bir tandırda yangın çıktı. Cengiz Aycan ve eşi ekmek yapmak için tandırı yaktı. Aycan çifti, tandıra odun attıktan sonra tandırın karşısında kaldıkları binadaki evlerine çıktı. Komşuların bağırması üzerine cama çıkan Cengiz Aycan, alevleri gördü ve aşağı inerek hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

“Bir kıvılcım yangına neden olmuş”

İki dakika içinde yangının çıktığını söyleyen Cengiz Aycan, “Sabah ekmek pişirmek için eşim geldi tandırı yaktı. Aradan iki dakika geçmeden komşular bağırdı. Ben ondan sonra indim; hortumlarla, kendi imkanlarımızla söndürmeye başladık. Fazla büyümeden söndürdük. Sürekli zaten tandır yaktığımız yerdir. Ekmek pişiriyoruz burada. Şimdiye kadar böyle bir şey hiç olmamıştı. Artık nasıl olduysa, içeriden fazla odun odun atmış, kıvılcımla olmuş. Komşular öyle söyledi. Komşular fark etti, ondan sonra ben cama çıktım. Alev bayağı bir büyümüş yani” dedi.

Deniz Zeybek - Emre Baba