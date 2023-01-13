Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir binanın teras kısmında ekmek yapıldı. Ev ekmeği sonrasında burada bulunan közler odunluğa sıçrayarak yangına neden oldu. Yükselen alevleri fark eden bina sakinleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan ise itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Bina sakinlerinin çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülürken itfaiye ekipleri ise olay yerinde soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Cihan Kizir

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