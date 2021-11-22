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Off-Road'da korku dolu anlar araç içi kamerasında

Off-Road'da korku dolu anlar araç içi kamerasında
Off-Road'da korku dolu anlar araç içi kamerasında

Sakarya’da gerçekleştirilen Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışlarında korku dolu anlar yaşandı. Yarışta kontrolden çıkarak taklalar atan araç ters döndü. Araç içi kamerasına yansıyan kazada korku dolu anlar pilotların yüzlerinden okundu.

Off-Road’da korku dolu anlar araç içi kamerasında - Tıkla İzle

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve 54 Otomobil Sporları Kulübü'nce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sakarya'da hafta sonu Off-Road rüzgarı esti. 20 Kasım'da Poyrazlar'da 21 Kasım'da ise Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde bulunan Spor Ada Vizyon Projesi Alanı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya katılan 28 araç ve 56 pilot birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın ikinci gününde ‘seyirci' etabında ise korku dolu anlar yaşandı. Sakaryalı pilot Zeki Karaçaylı idaresindeki araç kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı.

O anlar ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Pilot Karaçaylı ve Co-Pilot Tümay Şengöz'ün yaşadığı korku ise yüzlerinden okundu. Başarılı pilotlar, kaza sonrasında aracı kurtarıp yarışa devam ederek, klasmanlarında 2. olmayı başardı.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde ise; viraja giren aracın kontrolden çıkması ve taklalar atmaya başladığı anlar ile pilotların yaşadığı korku yer alıyor.

Batuhan Saçar - Burak Can Tokyürek
 

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