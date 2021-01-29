Öfkeden kurtulmanın kolay yolu

Access Consciousness Sertifikalı Fatih Boyacı, günümüz hayat şartlarından ve getirdiği zorluklardan dolayı birçok kişinin yaşadığı en belirgin sorunlardan birisinin öfke ve öfkeyi kontrol edememe olduğunu belirtiyor. Kişiler kendi başlarına bu sorundan kurtulmakta zorluk yaşadıkları için, belirli rahatlatıcı yollara başvurabiliyorlar. Aşırı stresli iş hayatı, sorunlu ilişkiler, maddi problemler gibi sebepler beraberinde yoğun ve güçlü stres ya da öfke kontrol sorunu ya da bunun her ikisini birlikte getirebiliyor.

Access Bars Nedir?

Access Bars, 1990'ların başında Gary Douglas tarafından sunulan kafamızdaki 32 noktaya bilinçaltı temizliği için nazik dokunuşlarla uygulanan enerji çalışmasıdır. Kafamızın içinden ve etrafından geçen 32 enerji barları, belirli “bars noktalarına” bağlanırlar ve hayatın farklı alanları ve yönleriyle bağlantılıdırlar. Access bars seansı sayesinde öfke ve öfke kontrol probleminden kurtulabilirsiniz.

Access Bars Seansının Faydaları Nelerdir?

* Zihin ve bedendeki gerilimi yok eder.

* Günlük yaşamın getirdiği stresi azaltır.

* Yaşamın üzüntülerini en aza indirir.

* Aşırı kızgınlık ve öfke eğilimlerini azaltır.

* Öfke, yorgunluk, tükenmişlik gibi duygular tarafından vücudunuzda oluşturulmuş blokajları çözer. Sebebi bilinen, bilinmeyen tüm ağrı, kramp, hareket kısıtlılığı semptomlarını ortadan kaldırır.

* Duygusal iniş çıkışları yatıştırarak daha dengeli bir ruh hali içinde olmanızı sağlar.

* Psikomatik rahatsızlıkları azaltır.

* Depresyonu ortadan kaldırarak neşeyi yaşamınıza çoğaltır.

* Korkularınızın, fobilerinizin, endişelerinizin giderilmesini sağlar.

* Enerjiyi arttırırken yıpranmayı azaltır.

* Bedenin yaşlanma hızını azaltır.

* Yıkıcı düşünceleri kökünden söküp atar.

* Kafanızın içinde sürekli konuşup duran gereksiz düşünce diyaloglarını susturur.

* Huzur, güven ve iyi hal duyguları oluşturur.

* Hem rahatlamış, hem de enerjik hissetmenizi sağlar.

* Hamilelikte kolay, rahat ve sakin doğum sağlar.

* Çocuklarda ve gençlerde sınav öncesi sıkıntı ve endişelerin giderilmesini temin eder.

* Kendiniz ve diğer kişiler için zihninizde daha geniş bir kabullenme ortamı oluşturmanızı sağlar. Bu kabullenme duygusu sayesinde ilişkilerde düzelme sağlanır.

* Kendinize koyduğunuz kısıtlamaları ortadan kaldırır, böylelikle hayatınızın her alanında daha fazla olasılığa yer açmanıza olanak verir ve fırsatları kendinize çekmenizi sağlar.

* Kendiniz için şu an kullandığınız enerjiden, daha fazlasını kullanmanızı sağlar.

Kaynak: http://www.fatihboyaci.com/

