Öfkelerini park halindeki araçtan çıkardılar

Olay, geçtiğimiz gün akşamı Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Sokağa taşınan tartışmada öfkesi dinmeyen 5-6 kişilik gruptan iki kişi, karşı tarafın olduğu belirtilen park halindeki bir araca sopalarla saldırdı.

Aracın cam ve farlarını parçalayan şahısları, yanındakiler zorla sakinleştirdi.

Grup ardından otomobille olay yerinden ayrılırken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suat Metin

