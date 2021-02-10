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Öfkelerini park halindeki araçtan çıkardılar

Öfkelerini park halindeki araçtan çıkardılar
Öfkelerini park halindeki araçtan çıkardılar

Antalya’da iki grup arasında çıkan tartışma sonrası, öfkesi dinmeyen taraf park halindeki otomobile sopalarla saldırdı. Aracın cam ve farlarını parçalayan grup, ardından bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öfkelerini park halindeki araçtan çıkardılar - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün akşamı Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Sokağa taşınan tartışmada öfkesi dinmeyen 5-6 kişilik gruptan iki kişi, karşı tarafın olduğu belirtilen park halindeki bir araca sopalarla saldırdı.

Aracın cam ve farlarını parçalayan şahısları, yanındakiler zorla sakinleştirdi.

Grup ardından otomobille olay yerinden ayrılırken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suat Metin
 

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