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Öfkeli damat kayınbiraderini vurdu

Öfkeli damat kayınbiraderini vurdu
Öfkeli damat kayınbiraderini vurdu

Aydın’ın Didim ilçesinde bir şahıs, kayınbiraderini çalıştığı iş yerine gelerek av tüfeğiyle vurdu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Öfkeli damat kayınbiraderini vurdu - Tıkla İzle

Olay, Didim Yenimahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A. (42) ve kayınbiraderi E.Ş. (47) arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra av tüfeği ile kayınbiraderinin dükkanına gelen A.A. silahını ateşleyerek E.Ş.'yi baldırından ve kalçasından av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Saçmaların isabet ettiği E.Ş. yere yığılırken, A.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olayın görüntüleri ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Tüfek ile birlikte yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüpheli A.A. kısa sürede av tüfeği ile birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yaralı E.Ş.'nin ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Uğur Eser
 

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