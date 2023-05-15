Oğan: 'Türkiye'nin siyasi krize girmemesi için sorumluluğu üsteleneceğiz'

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yurt içi oylarının sayılmasının ardından gözler ATO'daki yurt dışı oylarının sayımına çevrildi. ATO'daki oy sayımlarını gözlemlemek için gelen Oğan, seçimin ikinci tura kalacağını daha önce söylediklerinin altını çizerken, “Türkiye'nin siyasi krize girmemesi için sorumluluğu üsteleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Oğan, kendilerinin sahayı doğru okuduklarını belirterek tahminlerinin tıpa tıp gerçekleştiğini söyledi. Oğan, sonuçları değerlendirirken sadece yüzde 2'lik bir erozyon yaşadıklarına dikkati çekerek, “Sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyon oldu. Türk milliyetçileri seçimin tam göbeğinde olacak demiştik. Biz seçimin belirleyeni olacağız demiştik. Biz istediğimiz hedeflere vardık. Bu süreçten sonra Türkiye'nin siyasi krize girmemesi için sorumluluğu üsteleneceğiz” diye konuştu.

Oğan, verecekleri kararı Ata İttifakı ortaklarıyla beraber alacaklarını aktardı.

Berkay Hasan Karayakas



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