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Oğlu maden faciasında ölen anne; 9 yıldır mezarını severek hasret gideriyor

Oğlu maden faciasında ölen anne; 9 yıldır mezarını severek hasret gideriyor
Oğlu maden faciasında ölen anne; 9 yıldır mezarını severek hasret gideriyor

Zonguldak'ta 2013 yılında meydana gelen maden faciasında 30 yaşındaki oğlu Ahmet Şeker'i kaybeden anne Havva Şeker, TTK'nın 6 eski yöneticisinin yeniden yargılanacağı davayla ilgili "Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

Oğlu maden faciasında ölen anne; 9 yıldır mezarını severek hasret gideriyor - Tıkla İzle

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde Star A.Ş. isimli yüklenici firmanın -630 kotunda hazırlık çalışması yaptığı sırada ani gaz ve kömür püskürmesi (degaj) meydana geldi. Yaşanan faciada 8 maden işçisi hayatını kaybetti 8 maden işçisi de yaralandı.

Facianın ardından başlayan yargılama sürecinde Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2019 yılında verdiği kararda; 10 sanıktan taşeron firma yetkilisi 3 sanık hakkında 8 yıl 4 ay, dönemin Kozlu Müessese Müdürü ve TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanığın beraatine karar veren mahkeme, TTK yetkililerine verilen hapis cezasının da paraya çevrilmesine karar verdi.

Öte yandan dönemin TTK Genel Müdürü Burhan İnan ve TTK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında ise 2014 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca soruşturma izni verilmeyince yargılama yapılamadı. Konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasının ardından 6 eski yönetici hakkında yargılama sürecinin önü açıldı.
Cumhuriyet Savcısı Onur Üzgül tarafından 28 Mayıs 2022 günü hazırlanan iddianamenin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 6 eski TTK yöneticisi 25 Ekim günü hakim karşısına çıkacak.

Onur Altındağ
 

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