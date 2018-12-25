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Oğlu motosiklet kazasında ölen baba: 'Düşmanım dahi binmesin'

Oğlu motosiklet kazasında ölen baba: 'Düşmanım dahi binmesin'
Oğlu motosiklet kazasında ölen baba: 'Düşmanım dahi binmesin'

Antalya’da motosikletiyle bariyerlere çarparak hayatını kaybeden sürücünün acılı babası, “Düşmanım dahi binmesin” dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan Hasan Uzdemir (35) için bir cenaze namazı da bugün memleketi Sivas'ta kılındı. Sivas Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı öncesi acılı baba Selahattin Uzdemir, motosiklet sürücülerini uyararak, “Motor tehlikeli kimse binmesin motora. Düşmanım dahi binmesin. Allah kimseye vermesin bu acıyı. Motoru sat dedim. Oğlum sat elini ayağını öpeyim dedim. Motordan vazgeç dedim. Sat motoru dedim. Kimsenin motora binmesini istemiyorum. Düşmanımın dahi motora binmesini istemiyorum çünkü tehlikeli" dedi. 

Sosyal medyadan uyarmıştı

Baba Uzdemir oğlu hayattayken sosyal medya üzerinden oğlu Hasan Uzdemir'i uyarıp, bir paylaşımının altına “Oğlum Rabbim korusun canım. Sat onu” yazmıştı. Uzdemir'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi.  

Onur Erden - Veysel Korkmaz

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