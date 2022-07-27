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Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı

Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı
Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör saldırısı sonrasında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun babası Şahin Yoğurtcu’nun besteleyerek 16 Temmuz’da sosyal medya hesaplarına yer verdiği ve “Şehit olmuş benim kınalı kuzum” sözlerine yer verdiği türkü yürek dağladı.

Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtçu'nun şehitler için bestelediği türkü sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Baba Şahin Yoğurtçu, söz ve müziği kendisine ait olan ve şehitler için bağlama eşliğinde söylediği türküyü 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu Mevlüt Yoğurtcu şehit düşmeden 11 gün önce Şahin Yoğurtcu'nun şehitler için söylediği ve “Şehit olmuş benim kınalı kuzum” sözlerine yer verdiği türkü yürekleri dağladı.

Şahin Yoğurtcu, oğlu Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun şehit haberini de sosyal medya hesabından duyurdu. Şahin Yoğurtcu, yaptığı paylaşımda, Oğlum Mevlüt Yoğurtcu şehit oldu” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Çankırı doğumlu olan Şehit Mevlüt Yoğurtçu'nun Ankara'da yaşadığı, evli ve 1 çocuklu olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehit Tankçı Sözleşmeli er Mevlüt Yoğurtcu'nun naaşı Ahmet Akseki camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Pursaklar 'da toprağa verileceği öğrenildi.

Serkan Şansever - Recep Arslan

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