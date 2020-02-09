İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğlu tarafından bıçaklanan adam öldü

Oğlu tarafından bıçaklanan adam öldü
Oğlu tarafından bıçaklanan adam öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde alkol problemleri olduğu iddia edilen şahıs önce yaşadığı ikameti ateşe vermek istedi, ardından kendisine müdahale etmek isteyen babasını kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, alkol problemleri olan A.A. yaşadığı ikameti ateşe vermek istedi. Durumu fark eden baba Ali Albayrak (58) oğlu A.A'ya müdahale etmek istedi. Baba ve oğul arasında arbede çıktı. Çıkan arbedenin ardından A.A., baba Ali Albayrak'ı kalbinden bıçaklarken, kavgayı ayırmak isteyen kardeşi G.A'da elinden yaralandı. Ali Albayrak kanlar içerisinde yere yıkılırken, ev halkı durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince A.A. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalanırken, çok fazla kan kaybeden baba Albayrak ile diğer oğlu G.A. ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Albayrak kurtarılamadı. G.A'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı, hastanede tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, ekipler tarafından yakalanan A.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Ali Albayrak'ın cansız bedeninin sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.