Oğluna böbreğini verebilmek için 20 günde 8 kilo verdi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay önce Organ Nakli Birimi hizmete girmişti. Hastanede ilk nakil 54 yaşındaki anne Peliza Dilek'ten 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dilek' e oldu. Oğlu Hüseyin'e böbreğini vermek için Gebze'den gelen anne, kilolarından dolayı naklin olamayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. 7 yaşından beri böbrek yetmezliği ile savaşan oğlu için anne, 20 günde 8 kilo verdi. Annenin canlı verici olması üzerine tüm doku, uyum testleri yapılarak uyumlu olduğu öğrenildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde anne ve çocuğu için korona virüs testleri yapılarak, hijyen önlemleri alınarak nakil için uygun koşullar oluşturuldu. Hazırlıklar tamamlanarak ameliyat yapıldı. Annenin böbreği kapalı yöntemle (laparoskopik olarak) çıkarılarak çocuğa nakledildi. Anne ve çocuğun ameliyatın ardından geçen 7 gün sonrasında taburcu edileceği odaya gelen basın mensupları da enfeksiyon riskine karşı camın arkasından görüntü aldı.

“Nakil gerçekleşince çok sevindim çok duygulandım”

Oğluna böbreğini verebilmek için 20 günde 8 kilo verdiğini söyleyen 54 yaşındaki anne Peliza Dilek, “Nakilden önce korona testi yaptırdık. Doktorların önerisi ile buraya geldik. Dokumun oğluma uyduğunu öğrendim. Daha sonra buraya geldiğimde bana kilolarımdan dolayı veremeyeceğimi söylediler. Ben kendimi biliyorum kiloluyum ama onu duyunca moralim çok bozuldu. Evde hareket ede ede 20 günde 8 kilo verdim. Nakil gerçekleşince çok sevindim ve çok duygulandım. Daha çok kilo vermeye başladım” dedi.

“İlk naklin heyecanını yaşıyoruz ama her nakil ilk nakildir”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapılan hastanın taburcu edileceğini söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. V. Melih Kara, “Çok şükür bugün hastamızı taburcu ediyoruz. İlk hastamız olması itibariyle tabi bizim için büyük bir heyecan oldu. Çocuk yaş grubu olması da çok önemli. Bu hastane için ilk nakli gerçekleştiriyoruz ama biz her zaman şunu söylüyoruz her nakil, ilk nakildir. Biz de ilk naklin heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadavradan nakillerle sayıyı artırarak kısa sürede tedavi gerçekleştireceğiz”

Organ nakliyle ilgili konuşan Kara, “Organ nakli bekleyen çok hastamız var. Türkiye'nin organ naklinde dünyada ilk 5'in içerisinde olduğunu biliyoruz. Maalesef kadavradan böbrek naklini istediğimiz seviyelere çıkaramadık. Dünyada çok iyi yerlerdeyiz ama kadavra konusunda maalesef çok gerilerdeyiz. Hastalara iyi hizmet verilmesinin yanı sıra kadavradan nakillerde en hızlı ve en doğru şekilde yapılabilmesi için sağlık hizmetinin en üst kademede verilmesi gerekiyor. Kadavradan nakillerle de sayıyı artırarak bekleme listesindeki insanların en kısa sürede tedavisini gerçekleştirerek çok daha başarılı yerlere geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç

