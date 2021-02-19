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Oğluna kardan gelin yaptı

Oğluna kardan gelin yaptı
Oğluna kardan gelin yaptı

Adana’nın kuzey ilçesi Tufanbeyli de karın keyfini çıkarıyor. Bir vatandaş ise işsizlik nedeniyle evlendiremediği oğluna kardan gelin yaptı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı esnaf ve vatandaşları kar sanatçısına dönüştürdü. İlçede esnaflık yapan Hüseyin Yergök, evinin önünde kardan heykeller yaparken, oğullarını işsizlik nedeniyle evlendiremeyen Ali Berksoy ve eşi Hatice Berksoy ise kardan gelin yaptı.

Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken kardan gelin yüzlerde tebessüm oluşturdu. Ali Berksoy oğullarının iş bulamadığı için evlenemediğini belirterek "Biz de kardan gelin yaptık" dedi.

Oğlu Sezgin ve Eren Berksoy da, kardan gelinin bilezik masraflarını kısmak için kardan geline kol yapmadıklarını ifade ederek, babalarına kardan gelin için teşekkür ettiler.

Beril Solmuşgül

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