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Oğlunu bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Oğlunu bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunu bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Diyarbakır’da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Oğlunu bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce oğlunu bıçaklayan 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.
Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak

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