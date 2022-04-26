Oğlunu elinde broşür ile her yerde arıyor

Antalya'da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı'ya annesi Ruken Gökçen, hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı. Ruken Gökçen'e, akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi. Polis Merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 113 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı'dan bir ize ulaşamadı.

Son görüldüğü yerde denizden arama yapıldı

Yapılan girişimlerin ardından Balkı'nın son görüldüğü nokta olan sahilde denizden bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı.

Gözü yaşlı anne 50 bin TL ödül ile aramaya başladı

Yapılan çalışmalarda bir ize ulaşamayan anne Ruken Gökçen son olarak üzerinde “bulan kişiye 50 bin TL ödül verilecektir” yazan afiş hazırlattı. Gözü yaşlı anne eline aldığı afiş ile oğlunu aramaya başladı. Koyduğu ödül ile de bir sonuca ulaşamayan acılı anne adeta gözyaşlarına boğuldu. Oğlu ile en son 3 Ocak'ta görüştüğünü belirten Gökçen, “Son olarak işine gitti. İşyerinden beni aradı birkaç defa. Ondan sonra haber alamadım. Müdürü habere çıkarak dönmediğini söyledi. Hastalandı da eve mi geldi diye düşündüm. Eve baktım evde de yok. Ondan sonra gece beni birisi aradı. Konyaaltı sahilinde bir telefon bulduğunu söyledi. Karakola giderek kayıp başvurusunda bulundum. Her yerde arama yapıldı” dedi.

"Benim için ödülün miktarı önemli değil, yeter ki oğlum bulunsun"

Türkiye genelinde aramaların devam ettiğini belirten Gökçen, “Hiçbir ipucuna rastlayamadık. 50 bin TL ödül koydum. Benim için ödülün miktarı önemli değil, yeter ki oğlum bulunsun. Ben canımı bile veririm. Yeter ki çocuğum ortaya çıksın. Bir iki tane asılsız ihbar geldi. Onun dışında başka ihbar da yok. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Tek dayanağım oydu o da gitti. Bir kere sesini duymak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yeter ki yaşadığını bileyim. Bir anne olarak yaşadığını hissediyorum. Başka türlüsünü düşünmek istemiyorum. Antalya emniyeti aramaktan vazgeçmedi” sözlerine yer verdi.

Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz



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