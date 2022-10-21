Oğlunu kaybeden doktor, sosyal medyada şarkı paylaşıp yaşamına son verdi

Olay, Taşpazar Mahallesi 862. Sokak'ta bulunan Kültürpark Apartmanı'nın 5. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 Aralık 2021 tarihinde aynı evin balkonundan atlayarak intihar eden oğlu Kemal Kaan Yılmaz'ın (14) ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşayan Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz, 6 Aralık 2021'de intihar teşebbüsünde bulundu. Pınar Mahallesi 4007 Sokak'ta bir otomobil içerisinde bilinci kapalı bulunan doktor, psikolojik sorunları nedeniyle tedaviye başladı. Tedavisi devam ederken, 10 ay sonra görevli olduğu Hürriyet 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezinden dün akşam saatlerinde Toplum Sağlığı Merkezine atanan doktor, gece saatlerinde sosyal medya hesabından “Bu Havada Gidilmez” isimli şarkıyı paylaşıp yüksek dozda ilaç içerek yaşamına son verdi.

İkinci intihar teşebbüsünde yaşamına son veren doktordan sabah saatlerinde haber alamayan meslektaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Apartman içerisinde defalarca kapıyı çalan polis ekipleri doktora ulaşamayınca, olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beşinci kattaki dairenin balkonundan içeri girerek kapıyı açarken, yerde hareketsiz yatan doktorun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

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