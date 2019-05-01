İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Oğlunu kurtarmak için canından oldu

Oğlunu kurtarmak için canından oldu
Oğlunu kurtarmak için canından oldu

İzmir’in Foça ilçesinde sulama havuzuna düşen oğlunu kurtarmak için suya giren vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağarası Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sulama havuzunun yanında bulunan Baran Yamak'ın (14) ayağı kayınca sulama havuzuna düştü. Oğlunun sulama havuzuna düştüğünü gören Ahmet Yamak (38), hemen havuza dalarak oğlunu çıkarmayı başardı. Ancak talihsiz adam tüm çabalarına rağmen sudan çıkamadı. Olayı görenler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerin incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yamak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  

Servet Vural
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.