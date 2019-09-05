İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Oğlunu öldüren baba tutuklandı
Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, düğünden sonra yanından ayrılmayı düşünen oğlunu tüfekle vurarak öldüren yaşlı baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koçarlı ilçesinde bağlı Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; uzun süredir nişanlı olduğu kızla 8 Ekim'de evlilik hazırlıkları yapan İsa T. (25) ile 72 yaşındaki babası Orhan T., sabah hayvanlara bakmak için evlerinin yakınındaki dama gitti. Baba oğul hayvan damında birlikte çalışırken, İsa T.'nin düğünden sonra yaşamak için Efeler ilçesinde ev kiralaması yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan eve dönen baba Orhan T., yanında getirdiği av tüfeğiyle oğlu İsa T.'ye 2 el ateş etti. Ahırın önünde kanlar içinde yere yığılan İsa T., olay yerinde hayatını kaybederken; baba ise suç aletiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan baba Orhan T., Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından mahkemeye gönderilen zanlı baba, ‘kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Barlas

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.