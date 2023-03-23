Oğlunu ve torunlarını kaybettiği depremi anlattı: '7.7 değildi, iki katını düşünün'

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ‘Asrın felaketi' olarak nitelendirilen iki büyük deprem, geride acı yaralar bıraktı. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti on binlerce ev enkaz haline döndü. Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Gün'de deprem de oğlu ve iki torununu kaybetti. Enkazın altından elleriyle oğlu ve torunlarının cansız bedenlerini çıkartan Gün, depremin şiddetinin de 7.7'inin iki katı olduğunu söyledi.

“Ev başımıza çökecek sandık”

Depremi hissedip uyandıklarında evin çökeceğini sandığını belirten Mustafa Gün, “Allah'ım bir daha böyle bir afet vermesin. Çok kötü durumlar oldu. 7.7 büyüklüğünde değil de iki katını düşünün. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz. Söyleyecek çok bir şey yok. Depremi hissedip uyandığımızda ev başımıza çökecek sandık çok şükür biz kurtulduk ama çevremizde, eşimizde, dostlarımıza vefat edenler oldu. Benim 2 torunumla bir oğlum vefat etti. Toprağın altından ellerimle çıkardım. Söylenecek bir şey yok insanın içi burkuluyor” dedi.

“Var gücümüzle ayağa kaldırmaya çalışıyoruz”

Enkaz yıkım ekibinden Erdoğan Kayım, ağır hasarlı binaları yıkarak şehri yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, “Ben 6 çocuğumla birlikte depreme 9'uncu katta yakalandım. Öncelikle ülkemize baş sağlığı diliyorum. Allah kimseye böyle bir afet yaşatmasın. Devletimiz gereğini yaptı. Şuanda da elimizden geldiği kadar Kahramanmaraş'ımızı var gücümüzle ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Valilik Koordinesinde hasarlı binaları yıkıyoruz. Kahramanmaraş'ın en güzide caddelerinden biri olan Trabzon caddesini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Psikolojik olarak o günler çok kötüydük. O an deprem dursun da çocukları alıp dışarıya çıkayım diye düşündüm. Dışarı çıktıktan sonra hava soğuk ve kar yağıyordu. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Enkaz alanları çok tehlikeli fakat yaşadıkları durumdan dolayı enkazlar da eşyalarını arayanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan - Metehan Nazlı - Halil Ulubey



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