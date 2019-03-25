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Oğlunu Yeni Zelanda saldırısında kaybeden Ürdünlü annenin kalbi yalnızca birkaç saat dayanabildi

Oğlunu Yeni Zelanda saldırısında kaybeden Ürdünlü annenin kalbi yalnızca birkaç saat dayanabildi
Oğlunu Yeni Zelanda saldırısında kaybeden Ürdünlü annenin kalbi yalnızca birkaç saat dayanabildi

Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Kamel Darwish’in annesi Suad Adwan, oğlunun cenaze töreninden saatler sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Alnoor ve Linwood camilerine gerçekleştirilen saldırı hem ülkede hem de dünyada tepki toplarken, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acıları da dinmiyor. Saldırıda hayatını kaybeden 4 Ürdün vatandaşından biri olan 38 yaşındaki Kamel Darwish, Cuma günü yapılan cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Kamel'in annesi Suad Adwan'ın kalbi ise oğlunun acısına daha fazla dayanamadı. Perşembe günü oğlunun cenaze töreni için gelini Rana ve 3 torunu ile Yeni Zelanda'ya gelen Adwan, Cuma günü oğlunun cenaze törenine katıldıktan sonra Cumartesi sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Oğlunun cenaze töreninden saatler sonra kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Adwan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Adwan'ın 33 yaşındaki yeğeni Hany Al-Daher, “Uyanmadı. Hayatını kaybetmesinin asıl nedeninin duyduğu üzüntü olduğunu düşünüyoruz. Adwan'ın ölümünden saldırganı suçlayan Al-Daher, “Adwan, herkes tarafından çok seviliyordu” dedi.

Yaklaşık 6 ay önce Ürdün'den Yeni Zelanda'ya göç eden Kamel Darwish'in ağabeyi Zuhair ise 2007 yılından beri Yeni Zelanda'da yaşıyordu. Kamel Darwish'in eşi Rana ve 2,6,8 yaşlarındaki çocukları Yeni Zelanda'da göçmenlik başvurusunda bulunmuştu.  

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