Oğlunun acısına dayanamayıp cenaze aracını öpen anne yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre; Ululan mevkiinde yoldan geçmekte olan 2 kişi, yol kenarındaki çalılıklar arasında lambası yanan bir motosiklet görüp durdu. Yaklaşıp motosiklete bakan iki kişi motosikletin yakınında yerde yatmakta olan bir kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, yerde cansız yatan kişinin cuma gecesinden beri kayıp olan ve her yerde aranan Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapmakta olan, Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu belirlendi. Asilkan'ın cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Acılı anne yürekleri dağladı

Gencin cenazesini teslim almaya, bir televizyon kanalına çıkarak çocuklarını bulmak için İstanbul'a doğru giden ve acı haberi alarak Afyonkarahisar'dan dönen anne Ayşe ve baba Ali Asilkan geldi. Cenaze aracının gelmesi ile morgun kapısına yönelen ve güçlükle ayakta duran anneyi yakınları teselli etti. Bir ara cenaze aracının önüne gelerek araca sarılıp öpen annenin, “Tırnaklarına dayanamam ben senin boyalı ve ilmekli kuzum. Papatya gülüm. Vay kuzum benim vay. Allah bana sabır verdi bayılmadım yavrum. Kara kuzum, sarı cihanım benim” sözleri yürekleri dağladı. Cenazenin Hocalı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

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