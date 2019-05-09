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Oğlu'nun Anılarını yeni çıkarttığı kitabında yaşattı

Oğlu'nun Anılarını yeni çıkarttığı kitabında yaşattı
Oğlu'nun Anılarını yeni çıkarttığı kitabında yaşattı

Kırşehirli Avukat Adil Gülvahaboğlu, 29 Haziran 2016 yılında kaybettiği oğlu Özgür'ün anılarını "Edebiyat Kavşağı ve Özgür'e Mektuplar" adlı kitabında topladı.

Önsözünü emekli hukukçu Yekta Güngör Özden'in yaptığı "Edebiyat Kavşağı ve Özgür'e Mektuplar" adlı kitapta Gülvahaboğlu'nun makale, deneme, eleştiri ve konuşmalarından kesitler yer alıyor. 

Dört bölümden oluşan kitabında Gülvahapoğlu, makale, deneme ve eleştiriler, konuşmalar ve 2016 yılında kaybettiği oğlu Özgür'e ait mektuplar yer alıyor. Kırşehir'in sevilen avukatlarından olan Gülvahaboğlu, "Ortaokul yıllarımdan bu yana tek idolüm Mustafa Kemal oldu. Ben onu hayatını ve eserlerini inceleyerek büyüdüm. O günlerde aldığım keyif ile yazmaya başladım ve bir daha da bırakamadım.”dedi. Çıkarttığı kitabında da iş ve sözü anlatan Adil Gülvahapoğlu, oğlu ile anılarını da fotoğraflarla aktarıyor.  

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