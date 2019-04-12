Oğlunun okulunu basan anne tutuklandı

Olay, Sırakapılar Mahallesinde bulunan Sevil Kaynak Ortaokulunda salı günü yaşandı. İddiaya göre, okuldan atılma kararı alınan K.B.Ö. (14), babası Zekayi Ö. (46), annesi Sabahat Ö. (41) ve amcası Osman Ö.(40), okula gelerek okul müdürü Ahmet Ferit Akgün ile müdür yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç'u okul içerisinde darp etti. Olayın ardından okul idarecileri hastaneye giderek darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından okuldan çıkarılan aile üyeleri ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine ise bugün tekrar haklarında yakalama kararı alınan aile üyeleri, gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan anne Sabahat Ö., kasten yaralama suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Baba Zekayi Ö., ile amca Osman Ö., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan anne Sabahat Ö.'yü adliye çıkışında bekleyen yakınları kendisine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Aile üyeleri Sabahat Ö.'yü ceza evine götürecek olan polis aracına bindirildiği sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına çekim yaptıkları için tepki göstermeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Ali İbileme

