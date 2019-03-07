Oğlunun öldüğü caddeye bakamıyor, otobüse binemiyor

Kaza, geçtiğimiz 8 Temmuz gecesi saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki aşçı Engin Ustaali ile arkadaşı E.N.T, Cebesoy Caddesi'nde otobüsten inip Lara'ya gitmek için yolun karşısına doğru yürümeye başladı. İddiaya göre yolun ortasına gelen iki arkadaşa A.H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ustaali ve arkadaşını ilk önce özel bir hastaneye kaldırdı. Hafif yaralı arkadaşı taburcu edilirken, Ustaali Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Kafatasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustaali, yoğun bakım ünitesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Engin Ustaali'nin cenazesi Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi. Ustaali ailesi kazanın nasıl olduğunu ve suçlunun kim olduğunu belirlemek için ise kendi imkanlarıyla çalışma başlattı. Kazanın yaşandığı gece gözaltına alınan sürücü A.H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaydan 8 ay sonra açılan davanın ilk duruşması ise 28 Şubat Perşembe günü 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ustaali'ye çarpan sürücü A.H. savunmasında o gece 30 kilometre hızla ilerlediğini belirtti. Ayrıca A.H, 30 senedir aktif olarak araba kullandığını, ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Ellerim titriyor"

Oğlunu kaybettiği olay yerinin yakınında bulunan parka oğlunun fotoğrafıyla gelen anne Nuray Ustaali, kazanın gerçekleştiği caddeye bakamadı. Gözyaşlarıyla ‘Benim acım çok, içim yanıyor' diyerek feryat eden acılı anne, adalet istediğini söyledi. Oğlunun hayatını kaybettiği caddeden geçemediğini kaydeden Ustaali, "Ben otobüse binmiyorum, o tarafa bakamıyorum. Bende geceleri uyku yok. Türkiye duysun sesimi, ben bir acılı anneyim. Benim ellerim titriyor, 8 aydır evde yalnız kalamıyorum. Rabbim her şeyi görüyor, Allah'a sığındım" diye konuştu.

Diğer oğlu Emin Ustaali'nin başından geçen darp olayına değinen anne, "Oğlumu tehdit etmiş, hakaret etmiş, darp etmiş. Ben acılı bir anneyim. Oğlumun başına bir iş gelirse o şahıs sorumlu. Devlet büyüklerimiz sesimizi duysun. Yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum bilmiyorum. Ben ilaçlarla ayaktayım. Her gün ölen çocuğumun yanındayım. Ben, bu oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Benim bir tane oğlum kaldı" dedi.

Ağabey darp edildi iddiası

Kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Engin Ustaali'nin ağabeyi Emin Ustaali, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde yolda karşılaştığı A.H. tarafından darp edildiğini iddia etti. Ustaali, "Yolda karşılaştık, tartışma sonunda elindeki sert bir çantayla kafama vurdu, yere düştüm. Hastaneye giderek darp raporu aldım. Şikayetçi oldum, bu şahıs da bizden şikayetçi olmuş" ifadelerini kaydetti.

Ferah Vanlı - Mustafa Bürge