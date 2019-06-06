Oğlunun tedavi masrafı için iş bekliyor

Keban ilçesinin Fırat Mahallesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Emine ve Celal Şener'in çocukları 14 yaşındaki Gazi, bebekken havale geçirmesi sonucu SP hastası oldu. Doktor doktor gezen aile çocuklarının hastalığına bir çare bulamadı. İstanbul'da özel bir hastaneye giden aile, çocuklarının 20 yaşına kadar yapılacak tedavi ile yüzde 80 ile 90 arasında iyileşeceğini öğrendi. Fakat yaklaşık 80 bin liralık masrafı duyan aile geri evlerine dönmek zorunda kaldı. Son zamanlarda baba Şener'in işsiz kalmasıyla aile devletin verdiği bakım ve engelli parası ile geçimini sağlamaya başladı. Çocuklarına bir bebek gibi bakan aile adeta üzerine titriyor.

Büyük bir vaktini oğlu ile geçiren baba Şener ise Elazığ Belediyesinin verdiği tekerlekli sedye ile her gün çocuğunu sokaklarda gezdiriyor. Oğlunun küçükken havale geçirdiğini belirten baba Celal Şener, “Araştırma hastanesine götürdük. 50 gün yattı. Doktor, sürekli 'götürün, getirin' dedi. Başka çare de bulamadı. Ondan sonra götürüp rapor çıkardım ve bakıcı aylığını yaptım. İstanbul'a özel bir hastaneye götürdüm. Oradaki doktor yüzde 80-90 arası iyileşme imkanı var dedi. Param da yoktu ki götüreyim” dedi.

Devletin verdiği maaş ile geçindiklerini aktaran Şener, “Canı sıkıldı mı kaldırıp dışarıya götürüyorum. Düşünüyorum evimi mi satayım, satsam nerede kalacağım. Doktor, getir beyninden film çekelim benim yerim pahalı başka hastane de çekerseniz size yardımcı olurum diyor Bu hastane masrafı çok pahalı ve 80 bin TL'yi buluyor. Film çekmeye 2 bin 500 TL diyorlar. Ben nereden getireyim. Evi satsam olmuyor ben nerede kalacağım. 24 saat elimizde yere bırakmıyoruz. Ben çarşıya gittiğim zaman annesine bırakıyorum annesi gittiği zaman ben bakıyorum. O şekilde idare ediyoruz. Başka çaremiz yok” diye konuştu.

Oğlunu akşamları dışarıya çıkardığını dile getiren Şener, “Sedyeye bindirip gezdiriyorum. Arkadaşlarına bakıyor, ben niye ayağa kalkamıyorum diyor. Biz de üzülüyoruz. Devletten yardım bekliyorum. Keban Kaymakamlığına dilekçe yazdım. Bekliyorum ama cevap vermiyorlar. Diyorlar babanın 2 tane evi var. Tekrar dilekçe verdim. Toplantı var onu bekliyorum. 20 yaşına kadar tedavisi olabilir dediler. Tedavi olduktan sonra gelişme olabilirmiş. 20 yaşından sonra getirdiğinde olursa olur olmazsa mecbur bakacağız. Devlet bin 300 TL maaş veriyor o da bunun masraflarına gidiyor. İş olsa çocuğumu götürürüm. Ben iş bekliyorum ama bir yerde iş yok” şeklinde konuştu.

Kamil Cankılıç