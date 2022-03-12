Öğrenci Sempozyumu'nun 3'üncüsü tamamlandı

2008 yılında tamamen gönüllülük esasıyla kurulan öğrenci topluluğu Beykent Üniversitesi Psikoloji Kulübü, bu yıl 3'üncü Öğrenci Sempozyumuna imza attı. Düzenledikleri seminer, gezi, söyleşi ve sosyal sorumluluk projeleriyle kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için yükseköğretimine devam eden öğrenciler tarafından düzenlenen seminere alanında uzman birçok bilim insanı katıldı.

“Birçok okuldan öğrenci ağırladık"

Sempozyumla ilgili konuşan Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ebadi, “Birçok okuldan öğrenciyi ağırladık. Üniversitemizin alışık olduğu bu dinamik havayı öğrencilerimize borçluyuz. Beykent Üniversitesi Psikoloji Kulübümüzün hazırlamış olduğu 3'üncü Öğrenci Sempozyumunda bir araya geldik, Türkiye'de ilke imza atan ve bir Öğrenci sempozyumu ortaya çıkaran topluluğumuzun başta kulüp başkanı Metehan Aykut'a ve değerli tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bizleri hep mutlu ettiler, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sempozyumda düzenlenen 6 oturumun başlığı ise şekilde oldu:

"Bilimsel Çalışmalarda İstatistik Uygulamaları", "Çocukluk Çağı Travması Olan Bireylerin Mesleki Doyumuna İş Stresi ve Stres ile Baş Etme Düzeylerinin Aracılık Etkisinin İncelenmesi", “18-45 Yaş Arası Bireylerde Düzenli Spor Yapmanın Sporcu Kimliği, Narsisim ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki”, "Psikolojik Dışlanmanın Tanınma Belleği Üzerindeki Etkisi", "COVİD 19 Hastalarına Bakım Veren Sağlık Çalışanlarının Algılanan Stres ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Umutsuzluğun Aracı Rolü" ve “Sanal Mesafe”