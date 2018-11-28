Öğrenci servis otobüsü, yayaya çarptı

Edinilen bilgilere göre; Gazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Hipodrom Caddesi üzerinden Tandoğan istikametinde seyreden Necdet Ö. idaresindeki 06 C 5822 plakalı Hacettepe Üniversitesinin öğrenci servis otobüsü, Ankara Sebze Meyve Toptancıları Hali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Sürücünün, bir anda yola fırlayan yaşlı adamı otobüsün altına almamak için manevra yapması sonucu araç kaldırımdaki ağaca da çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz kalan yaşlı adamın ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, yaşlı adamı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası polis ekiplerine ifade veren otobüs şoförü Necdet Ö., “Ondan kaçayım derken, ağaca vurdum. Koşmasa çarpmayacaktım aslında. Yaya koşunca otobüse çarptı” ifadelerini kullandı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Caner Ünver

