İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı
Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Sivas’ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ta şehir merkezi Altuntabak Mahallesinde meydana geldi. Kazada, H.K. yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, 12. Sokak üzerinde ilerleyen A.A. yönetimindeki 58 S 5041 plakalı öğrenci servisi ile sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan iki öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında serviste 8 öğrenci bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.