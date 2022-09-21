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Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu

Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu
Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu

Arnavutköy’de öğrenci yurdunda iddiaya göre prizde takılı unutulan şarj adaptörü yangına neden oldu. Adaptörün patlaması ile çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3’ü öğrenci 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu - Tıkla İzle

Yangın, saat 18.15 sıralarında Merkez Mahallesi Adaş Sokak üzerinde bulunan öğrenci yurdunda çıktı. İddiaya göre, öğrencilerin konakladığı odada prize takılı unutulan şarj adaptöründe meydana gelen patlama sonrası elektrik kablolarında yangın çıktı.

Yangın esnasında yurtta bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kişiler daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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