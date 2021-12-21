Öğrenci yurdunda yangın paniği

Alaşehir Fen Lisesi öğrenci yurdunda saat 19.00 sıralarında yangın paniği yaşandı. Kalorifer kazanının kömür alımı sırasında yaşanan teknik arıza sebebiyle kalorifer kazanından yoğun dumanlar çıkmaya başladı. Kalorifer dairesinden çıkan dumanlar sonrası yurdun alarmı çaldı. Yurtta kalan 180 öğrenci alarmın çalması ile kısa sürede dışarı çıkarak okulun bahçesinde toplandı. Nöbetçi öğretmenler itfaiyeye haber verirken, ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleriyle birlikte 112 acil ekipleri ve polisler de herhangi bir olumsuzluğa karşı okula geldi. İtfaiye ekipleri, kazan dairesine indiklerinde yoğun dumanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirledi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalorifer kazanında kömür alımında yaşanan kısa süreli bir sıkışmadan dolayı dumanlar kazan dışına çıkmış. Dumanların yayılması üzerine alarm çalmış. Öğrenciler alarm çalması sonucu kısa süreli bir panik yaşayarak bahçeye çıkmışlar. Olumsuz bir durum yok" dedi.

Hüseyin Keskin