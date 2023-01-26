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Öğrenci yurdundaki yangın korkuttu

Öğrenci yurdundaki yangın korkuttu
Öğrenci yurdundaki yangın korkuttu

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde çok katlı bir öğrenci yurdunun çatısında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, yangında ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

Yangını, anons sayesinde duyduklarını belirten öğrenciler kendilerini hemen can havlıyla dışarı attıklarını dile getirirken yurttaki çoğu öğrencinin memleketlerine dönmeleri faciayı önledi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binanın çatı katında yangını söndürmeye çalışırken, ambulanslar da bina önünde hazır bekledi.

Bekir Koca - Ozan Köse

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