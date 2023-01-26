Öğrenci yurdundaki yangın korkuttu

Yangını, anons sayesinde duyduklarını belirten öğrenciler kendilerini hemen can havlıyla dışarı attıklarını dile getirirken yurttaki çoğu öğrencinin memleketlerine dönmeleri faciayı önledi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binanın çatı katında yangını söndürmeye çalışırken, ambulanslar da bina önünde hazır bekledi.

Bekir Koca - Ozan Köse

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