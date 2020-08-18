Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin 1 Ekim sonrasında açılacağını duyurdu. Ardından da yurtlarda uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri gündeme geldi. Pandemi sürecinde karantinada olması gereken kişilere tahsis edilen Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde şu tedbirler alınacak:

l Yurtlarda kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

l Odalardaki yatakların sayısı azaltılacak. Ranza sistemi kaldırılacak.

l İçeride maskesiz dolaşmaya izin verilmeyecek.

l Ortak kullanım alanlarında fiziki mesafe kuralına dikkat edilecek. Ortamların sık sık havalandırılması sağlanacak.

l Öğrenciler ile personelin yurda giriş-çıkış gün ve saatleri kaydedilecek. Yurdun girişinde ateş ölçümü yapılacak.

l Kurye, kargo görevlisi gibi kişilerin alınmayacağı yurtlara misafir de kabul edilmeyecek.

l Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli tuvalet ve banyo sağlanmaya çalışılacak.

l Yemekhaneler fiziki mesafeye uygun hâle getirilecek. Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak mesafe korunacak.

l Yemek servisinde bütün araç-gereçler her kullanım sonrasında bulaşık makinesinde en az 60 derecede yıkanacak.

l Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, tuz, nar ekşisi gibi ürünler kaldırılacak. Tuz ve baharatlıklar tek kullanımlık şeklinde verilecek.

l Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde hesaplanacak.

l Açık ürünlerin paketlenerek satılması, öğrencilerin bu ürünlere dokunması engellenecek.

​Türkiye Gazetesi