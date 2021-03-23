Öğrenciler, atık yağların biyodizele dönüştürülmesi için harekete geçti

Öğrenciler; yediğimiz yemeklere lezzet katan yağların çevre ve insan sağlığı için tehlikeli hale gelmemesi için, çöpe atılmaması ya da lavaboya dökülmemesi gerektiğine dikkat çekti. 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini ifade eden öğrenciler, evlerde oluşan ve toplanmayan bitkisel atık yağların su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğunu belirtti. Bitkisel atık yağların biriktirilerek toplanma noktalarına teslim edilmesi gerekiyor.

Bitkisel atık yağlar biyodizele

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi Biyoloji Öğretmeni Mesude Arıyan'ın danışmanlığında makalelerini yazan Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi, “bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden biyodizele dönüşüm yolculuğu” ile ilgili Kolza Biodizel A.Ş. Genel Müdürü Göktan Gürcü ile online röportaj yaptı.

Doğa için zararlı olan bitkisel yağlardan nasıl biyoyakıt elde edildiğiyle ilgili bilgiler veren Göktan Gürcü, “Mevzuata göre ev ve iş yerlerinde oluşan bitkisel atık yağların lavaboya, kanalizasyona veya toprağa dökülmesi, çöpe atılması, yetkisiz kişiler tarafından toplanması ve tekrar kullanılması yasaktır” dedi.

Tek tek evlerden bitkisel atık yağ toplanmasının zor bir işlem olduğunu ve araçların kullandığı yakıt sonucu karbon salınımının arttığını belirten Gürcü, evlerde oluşan bitkisel atık yağların bir şişede depolanıp muhtarlıklarda bulanan atık kumbaralarına atılabileceğini sözlerine ekledi.

