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Öğrenciler derste deprem konusunu işlerken deprem oldu

Öğrenciler derste deprem konusunu işlerken deprem oldu
Öğrenciler derste deprem konusunu işlerken deprem oldu

Denizli’de 5.5 büyüklüğünde meydan gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Derste deprem konusunu işlerken depremi yaşayan öğrenciler dışarı çıkarak güvenli alanlarda toplandı.

Öğrenciler derste deprem konusunu işlerken deprem oldu - Tıkla İzle

Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 20 saniye sürdü. Deprem sırasında büyük panik yaşandı. Depremin hemen ardından okullarda korku dolu anlar yaşanırken sınıflar boşaltılarak öğrenciler okul bahçelerinde güvenli alanlara toplandı. Küçük yaştaki bazı öğrencilerin ise yaşadıkları korkudan dolayı ağladıkları gözlendi. 

Özel bir lisenin coğrafya öğretmeni, derste deprem konusunu işlerken deprem olduğunu ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti.
Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Acıpayam'da ise vatandaşlar sokaklara döküldü.  

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