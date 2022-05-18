Öğrenciler dersteyken özel okula haciz geldi

Konak ilçesinde bulunan Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iddiaya göre arazi sahibi ile okul kurucusu arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle okulların tatil edilmesine kısa bir süre kala boşaltıldı. Öğretmenler ve öğrenciler dersteyken okula gelen icra avukatları ve arsa sahibinin avukatları okulun boşaltılmasını talep etti. Okul personelinin ısrarlarına rağmen haciz işlemleri sürerken, bir anda kapı dışarı edilen öğrenciler şoka uğrayarak evlerine döndü. Tahliye kararının ardından okulda bulunan 84 öğrenci, 15 öğretmen ve 4 personel kapı dışarı edildi. Henüz sınavlarının tamamlanmadığını ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenciler ve velileri duruma tepki gösterdi. İş adamı Tunç Kip'e ait olduğu öne sürülen okul arazisinin, okul kurucusu ile uzun süredir yaşadığı kira anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen haciz sebebiyle mağdur olan öğrenciler ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin derste oldukları esnada gerçekleşen tahliye sebebiyle okul yönetimi, en azından okullar kapanana kadar süre tanınması gerektiğini, yapılanın doğru olmadığını belirtti. Çocuklarının sınavlara giremediğini ve 3 hafta boyunca ne yapacaklarını söyleyen veliler de tahliye kararını eleştirdi. Okulda öğrenim gören 84 öğrenci ise, haklarını arayacaklarını dile getirdiler.

"Şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz"

Okulda öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencisi çocuğunun mağdur olduğunu belirten velilerden Ayşe Gülen Mehtercibaşıoğlu, şimdi ne yapacaklarını düşündüklerini söyledi. Mehtercibaşıoğlu, "Benim kızım burada 12'inci sınıf öğrencisi ve mezun olmalarına bir aydan kısa bir süre kaldı. Sınavları tamamlanmadı, stajı yarım kalacak. Bu karardan dolayı başta 12'inci sınıf olmak üzere tüm öğrenciler mağdur olacak. Biraz daha zaman tanıyabilirlerdi. Bu yaptıkları kesinlikle etik değil. Ben karşı binada oturuyorum ve sürekli buraya haciz memurlarının geldiğini görüyorum. Çok az bir zaman kalmıştı okulların bitimine, biraz daha zaman tanınabilirdi. Şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz. Haklarımızı kullanacağız, ne gerekiyorsa yapacağız artık. Kafamız gerçekten çok karışık" açıklamasında bulundu.

"Okulların kapanmasına bir ay kala hangi okul alacak bizi"

Okulun tahliye edilmesi kararının ardından 11'inci sınıf öğrencisi Arda Sayın, alınan kararın doğru olmadığını, öğrenciler olarak büyük mağduriyet yaşadıklarını savundu. Sayın, "Öğrenciler olarak bu karardan dolayı çok üzgünüz. Öğretmenler ve öğrenciler içeride dersteyken, burada öğrenim devam ediyorken, bu yapılanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Onlar bunu yasal olarak nitelese de biz yanlış buluyoruz. Okulların kapanmasına bir ay kala hangi okul alacak bizi? Seneye üniversite sınavımız da varken bu durum bizim için çok kötü oldu. Bunca öğrenci rezil oldu. Biz hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

"Çocuklar perişan oldular"

Okulun boşaltılmasından dolayı öğrencilerin mağdur olduğunu ve belki üniversiteye bile giremeyeceğini söyleyen Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Sorumlusu Batuhan Özgül ise, yaşanan süreci anlattı. Özgül, "Arazi sahibi ile kurucumuz arasında bir anlaşmazlık söz konusu olmuş. Kira konusunda yaşanan bu anlaşmazlıktan dolayı mahkemelik olmuşlar ve mahkeme de tahliye kararı verdi. Haciz memurları daha önce de buraya geldiler ancak tahliye tarihi konusunda herhangi bir şey söylemediler. Bugün de işte arazi sahibinin avukatı haciz memurlarıyla beraber geldi ve okulu tahliye etmemizi, öğrencileri sınıftan çıkarmamızı istediler. Biz de bunun etik olmadığını, en azından okullar tatil olana kadar 3 hafta kadar beklemelerini isteyince onlar da yasal olarak buna haklarının olduğunu söylediler. Biz öğrencilerin sınavları tamamlanana kadar beklemelerini söyledik anca hiç iyi niyetle yaklaşmadılar. Okula polis çağırarak öğrencileri tahliye etmeye başladılar. Biz bu olaya şu an ticari olarak bakmıyoruz, burada bu çocukların geleceği söz konusu. Yaptıkları yasalara uygun bir şeymiş. Şimdi bu çocuklar ne yapacaklar büyüklerimiz düşünsün. Çocuklar perişan oldular. Belki bu sene üniversiteye giremeyecekler. Sınavlarını olamadılar, karne durumları ne olacak, hepsi belirsiz" dedi.

Ali İhsan Çiftçi - Abdulkadir Barış

