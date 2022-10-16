Öğrenciler 'İstikbal göklerdedir' yazdı, Göktürk-1 o anı 700 kilometre yukarıdan çekti

GUHEM, 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası'nda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile birlikte tarihi bir çalışmaya imza attı. Bini aşkın öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesinde oluşturdu. Yazının oluşturulmasının ardından Keşif Uydu Komutanlığı kontrolündeki Göktürk-1 uydusu yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çektiği fotoğrafla bu anı ölümsüzleştirdi.

GUHEM'in uzay ve havacılığı her yaştan gence sevdirmeyi misyon edindiğini belirten GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Dünya Uzay Haftası'nı anlamlı bir çalışma ile taçlandırdıklarını söyledi. "Dünya Uzay Haftası 4 Ekim 1957 tarihinde insan yapımı ilk uydu Sputnik-1'in uzaya başarıyla gönderilmesi anısına kutlanıyor. Biz de bu haftayı GUHEM'e yakışır bir şekilde kutladık ve uzay ile ilgili birçok faaliyet yaptık. Bu haftayı sonlandırırken binin üzerinde öğrenci arkadaşımızla beraber Atatürk'ün güzel sözü 'İstikbal Göklerdedir' yazdık. Yaklaşık 700 kilometre yukarıdan Göktürk-1 uydumuz da bu anın görüntüsünü çekti. Milli Savunma Bakanlığı desteğiyle Keşif Uydu Komutanlığı tarafından özel bir çalışma ile bu görüntüyü elde ediyoruz. Bu güzel haftada yaptığımız etkinlikleri anlamlı bir çalışma ile tamamladığımız için çok mutluyuz" dedi.

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