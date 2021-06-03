Öğrenciler keçi sütünden sabun üretiyor

Korona virüs salgını ile birlikte temizlik ve sağlığa verilen önem her geçen gün artmaya devam ediyor.

Sağlık ve temizlik şirketleri kadar okullar da yaptıkları çalışmalarla ekonomiye ve insana katkı sağlıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri sabun üretimine başladı. Saç dökülmesinden deri hastalıklarına, kepeklenmeden vücut sağlığına kadar bir çok faydası bulunan yüzde 100 doğal keçi sütünden sabunlar raflarda yerini aldı.





Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticisi Doç. Dr. Hakan Üstüner, "Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yetiştirilen keçilerin sütünden daha fazla katma değer elde etmek ve farklı ürünler elde etmek maksadıyla öğrencilerimiz proje sundu. Piyasada çok ciddi rakamlara satılan bu sabunlar aynı zamanda saç dökülmesi, deri hastalıkları, kepeklenme gibi pek çok şeye faydalı. Öğrencilerimizle birlikte bu işi deneme aşamasında başlattık. Artık el yapımı yüzde yüz doğal, kendi keçilerimizden elde ettiğimiz sütten sabun yapıyoruz. Bunun da satış ünitemizde Bursa halkı ile buluşturuyoruz. Afra Kuş, Nezaket Sağlam, Emine Sağlam, Abdulkadir Oflaz gibi örnek gönüllülerle 7/24 burada çalışan, keçiyi sağan, tedavisini yapan arkadaşlar görev yapıyor. Katma değer olarak da keçi sütünün daha iyi değerlendirilmesi adına böyle bir ürün üretme fikri ortaya çıktı" dedi.





"Hiçbir katkı maddesi yok"



Bu ürüne talep olursa üretimi artırarak devam ettireceklerini anlatan Üstüner, "İnternet ortamında satılıyor. Talep olacağını düşünüyoruz. Malın müşterisi varsa satılacak, üretilecek demektir. Buradan elde edilen gelir, üniversitemize döner sermaye olarak katkı sağlayacaktır. Eğitime, öğretime, öğrenciye kullanılacak bir gelir elde edilmiş olacak. Burada en önemli husus, keçi sütünü kendimiz üretmemiz ve hiçbir katkı maddesinin olmamasıdır. Bu ürünün cilde, saça, vücuda faydalı olmasıdır. Burada kullanılan süt 40 keçiden üretilen süttür. Bir kısmını da peynir yapımında kullanıyoruz. Keçi sütünün içine doğal zeytin yağı ekleniyor ve sodyum hidroksitle elde ediyoruz. Saf su ile birlikte ortaya sabun çıkıyor. Sabun kalıplarına göre 15 ila 35 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.







BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, "Her fakültemizde sürekli toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler yürütüyoruz. Veteriner fakültemiz ürün çeşitliliği anlamında da yeni ürünler ortaya koyuyor. Bugün de Sanem keçilerinden elde edilen sütlerle sabun ürettiler. Özellikle alerjik cilt hastalıklarında etkili olan bir ürünümüz. Yeni olmasına rağmen epey ilgi görüyor. Vatandaşlarımız bu ürünleri değerlendirmeliler" dedi.



Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise, "Veteriner fakültesinde sığırcılık, koyun, keçi, kanatlı, arıcılık üniteleri var. 215 adet büyükbaş inekten 37 buzağı elde ettik. Oldukça iyi bir raka. 120 keçimiz var. 67 tanesi oğlak. 50 koyunumuz var, bundan da 22 kuzu elde ettik. 4 bin 500 adet etlik pilicimiz var. Onları 2 aylık periyotlarla kesip satışlarını yapıyoruz. 4 bin 500 adet yumurtacı tavuğumuz var. Günlük ortalama 3 bin 600 yumurta üretiyoruz. İneklerimizden 1 ton 800 kilogram süt üretiyoruz ve bunu pastörüze süt, peynir, kaşar, yoğurt yapıp satıyoruz. 600 adet bıldırcınımız var. Bunların yumurtalarını da küçük çocukların tüketmesini tavsiye ediyoruz. Çiftlikten çatala dediğimiz doğal ürünleri halkımızla paylaşıyoruz. Pandemi döneminde temizlik çok daha fazla gündeme geldi. Bundan dolayı öğrencilerimizin katkıları ile birlikte alerjik reaksiyonu çok daha az olan keçi sütünden sabun elde ettik. Bunu da satış ünitelerimizde halkımızın beğenilerine sunduk."