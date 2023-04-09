İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenciler oyuncaklarını depremzedeler için bağışladı

Öğrenciler oyuncaklarını depremzedeler için bağışladı
Öğrenciler oyuncaklarını depremzedeler için bağışladı

Düzce'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri depremzede çocukları mutlu etmek için oyuncaklarını bağışladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremzede çocuklar için kampanya düzenledi. 8 ilkokul ve ortaokulunun katıldığı kampanyada öğrenciler, depremzedeler için oyuncaktan kırtasiye malzemelerine, boyama kitaplarından kitaplara kadar birçok ürün bağışladı. Düzce Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler ve çalışanların katılımıyla hazırlanan bağış malzemeleri, deprem bölgelerine gönderilecek.

Enes Bektaş - Ali Yıldız

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.