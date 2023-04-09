Öğrenciler oyuncaklarını depremzedeler için bağışladı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremzede çocuklar için kampanya düzenledi. 8 ilkokul ve ortaokulunun katıldığı kampanyada öğrenciler, depremzedeler için oyuncaktan kırtasiye malzemelerine, boyama kitaplarından kitaplara kadar birçok ürün bağışladı. Düzce Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler ve çalışanların katılımıyla hazırlanan bağış malzemeleri, deprem bölgelerine gönderilecek.

Enes Bektaş - Ali Yıldız

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.