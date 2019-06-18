Öğrenciler satrançtaki başarılarıyla göz doldurdu

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, 13 Haziran 2019 tarihinde Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Kongre Merkezinde yoğun bir mücadeleye sahne oldu. Yıldızlar Kızlar kategorisinde Doğa Koleji Isparta Kampüsü ortaokul öğrencileri, Türkiye 2.'si oldu.

Şampiyonada Isparta Doğa Kolejini temsil eden ortaokul öğrencileri Naz Balyemez, Nehir Yalçın, Sudenaz Yalçın, Nazire Yağmur Önel, Nehir Köroğlu, Zeynep Karabulut, üstün bir performans gösterirken, Antrenör Öğretmen Ender Yalçın ise, öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı, “Türkiye çapında ve uluslararası platformlarda satranç turnuvalarına katılan öğrencilerimiz, aldıkları eğitimi sahada maçlarına başarılı bir şekilde uyguladıklarında; okulda öğrendikleri bilgiler pekişirken, özgüvenleri de gelişmiş oluyor. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve sahip oldukları becerileri uygulamaya dönüştürebilmeleri için grup maçlarına ve bireysel olarak turnuvalara katılmaları önem taşıyor” dedi.

100 Okuldan 511 sporcu yarıştı

Türkiye finaline kalan 100 okul takımı ve 511 sporcu okullarını zirveye taşımak için hamleler yaptı. 6 tur süren turnuvanın ardından kazanan yarışmacılar ödül aldı. Kapanış konuşmalarının ardından yapılan ödül töreninde 4 kategoride ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalyaların yanı sıra çeşitli teknolojik ödüller de verildi. Derece elde eden tüm takımların okullarına masaüstü bilgisayar, birinci olan takımların sporcularına dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü olan takımların sporcularına ipad, dördüncü olan takımların sporcularına ise tablet hediye edildi.

Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı, “Öğrencilerimizi; hem akademik, hem de sosyal alanda kendilerini geliştirmeleri için satranç sporuna yönlendiriyoruz. Tüm gayretimizi; çevresine karşı duyarlı, sorgulayan, düşünen bireyler yetiştirmek için gösteriyoruz. Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde takım ruhuyla final heyecanı yaşayan öğrencilerimiz, Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile kültürel hazineleri de görme şansı elde ettiler” ifadelerini kullandı.

