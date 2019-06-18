İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler satrançtaki başarılarıyla göz doldurdu

Öğrenciler satrançtaki başarılarıyla göz doldurdu
Öğrenciler satrançtaki başarılarıyla göz doldurdu

2019 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde finale kalan 100 okul takımı ve 511 sporcu arasında, Yıldızlar Kızlarda Doğa Koleji Isparta Kampüsü ortaokul öğrencileri performanslarıyla göz doldurdu.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, 13 Haziran 2019 tarihinde Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Kongre Merkezinde yoğun bir mücadeleye sahne oldu. Yıldızlar Kızlar kategorisinde Doğa Koleji Isparta Kampüsü ortaokul öğrencileri, Türkiye 2.'si oldu.

Şampiyonada Isparta Doğa Kolejini temsil eden ortaokul öğrencileri Naz Balyemez, Nehir Yalçın, Sudenaz Yalçın, Nazire Yağmur Önel, Nehir Köroğlu, Zeynep Karabulut, üstün bir performans gösterirken, Antrenör Öğretmen Ender Yalçın ise, öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı, “Türkiye çapında ve uluslararası platformlarda satranç turnuvalarına katılan öğrencilerimiz, aldıkları eğitimi sahada maçlarına başarılı bir şekilde uyguladıklarında; okulda öğrendikleri bilgiler pekişirken, özgüvenleri de gelişmiş oluyor. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve sahip oldukları becerileri uygulamaya dönüştürebilmeleri için grup maçlarına ve bireysel olarak turnuvalara katılmaları önem taşıyor” dedi.

100 Okuldan 511 sporcu yarıştı

Türkiye finaline kalan 100 okul takımı ve 511 sporcu okullarını zirveye taşımak için hamleler yaptı. 6 tur süren turnuvanın ardından kazanan yarışmacılar ödül aldı. Kapanış konuşmalarının ardından yapılan ödül töreninde 4 kategoride ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalyaların yanı sıra çeşitli teknolojik ödüller de verildi. Derece elde eden tüm takımların okullarına masaüstü bilgisayar, birinci olan takımların sporcularına dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü olan takımların sporcularına ipad, dördüncü olan takımların sporcularına ise tablet hediye edildi.

Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı, “Öğrencilerimizi; hem akademik, hem de sosyal alanda kendilerini geliştirmeleri için satranç sporuna yönlendiriyoruz. Tüm gayretimizi; çevresine karşı duyarlı, sorgulayan, düşünen bireyler yetiştirmek için gösteriyoruz. Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde takım ruhuyla final heyecanı yaşayan öğrencilerimiz, Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile kültürel hazineleri de görme şansı elde ettiler” ifadelerini kullandı.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.