İhlas Haber Ajansı

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Öğrenciler ve öğretmenler pozitif çıktı, okul kapatıldı

Öğrenciler ve öğretmenler pozitif çıktı, okul kapatıldı
Öğrenciler ve öğretmenler pozitif çıktı, okul kapatıldı

Kars’ın Kağızman ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından okul kapatılarak uzaktan eğitim sistemine geçildi.

Kağızman'da yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenci ve öğretmenler de pozitif vaka sayısının artması nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçti. Birçok öğretmen ve öğrencinin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla hemen harekete geçen Kağızman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü okulun tamamına test yapılması kararını aldı. Yapılan testler ile onlarca öğrenci ve öğretmenin test sonuçları pozitif çıktı, okul ve pansiyon hemen kapatılarak uzaktan eğitime geçildi.

Serkan Çağlar
 

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