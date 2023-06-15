Öğrenciler yangından kaçmak için 3'üncü kattan atladı: 12 yaralı

Hindistan'ın Delhi kentinin kuzeyinde yer alan Mukherjee Nagar'da bir eğitim kurumunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle korku ve paniğe kapılan öğrencilerden bazıları, binanın 3'üncü katından atlarken, bazıları ise binanın dışındaki kablo ve teller sayesinden canlarını kurtardı. Çevredekiler ise binanın etrafına toplanarak, yangından kaçan öğrencilere yardım etmeye çalıştı.

Eğitim kurumunda öğrenci olan 22 yaşındaki Suresh Meena yaptığı açıklamada, "İlk başta endişelenmedik. Klimanın aşırı ısındığını düşündük ve kapattık. Sonra bir çalışan odaya girdi ve arkasından kapıyı kapattı. Koridorun dumanla kaplandığını görebildik” dedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Binadaki 300 öğrenci kurtarılırken, 12 öğrenci ise yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Sohail Khan

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