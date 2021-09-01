Öğrenciler yüksek hızlı internet ile okula geri dönüyor

Türk Telekom, hızı 24, 50 ve 100 mbps'ye kadar çıkan limitsiz fiber internet paketlerini kullanıcılarına sunuyor. Okula dönüş döneminde kullanıcılarına sunduğu kampanya ile artan internet kullanımının ve yüksek hız ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Yüksek hızlı internetin tüm hanelerde yaygınlaşmasını hedefleyen şirket, ayrıca 50 ve 100 mbps paketlerini seçen sınırlı sayıda kullanıcıya, öğrencilerin eğitim-öğrenim sürecini desteklemek amacıyla 3 aylık MentalUP paketini ücretsiz veriyor. Oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP ile çocuklar, 100'den fazla eğlenceli zeka egzersizlerinden yararlanabiliyorlar. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren eğitim platformu, egzersiz programıyla çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor.