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Öğrencilerden 7 dilde “evde kal” çağrısı

Öğrencilerden 7 dilde “evde kal” çağrısı
Öğrencilerden 7 dilde “evde kal” çağrısı

İTÜ ETA Vakfı’nın kuruluşu Doğa Koleji, tüm dünyaya “sağlığın için evde kal” çağrısında bulundu. Alanya Kampüsü lise öğrencileri, geliştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (KOVİD-19) tehdidine karşı 7dilde “Güvenliğiniz için evde kalın” mesajı verdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı, İTÜ ETA Vakfı kuruluşu olan Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ayşe Sevinç, Nika Talebi, Aslı Derin Öğün, Anastasia Teksöz, MariyaTuklibayeva, Halit Berk Erdoğan ve Danya Al Azzawi tüm dünyaya “evde kal ve sosyal mesafeni koru”çağrısında bulundu.

Öğrenciler geliştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle, farklı dillerde mesajlar vererek şu önerileri dile getirdiler:

“Evde geçirdiğiniz zamanı verimli hale getirmek için yapabileceğiniz çok şey var. Spor yapın, ailenizle vakit geçirin, internet üzerinden erişime açılan sanal müzeleri gezin. Hiç bilmediğiniz bir alanda okumalar yaparak kendinizi geliştirin, bol bol kitap okuyun,yeni bir hobi edinin. Belgesel izleyin, günlük tutun. En önemlisi sağlığınızın değerini bilin ve yaşadığınız anın tadını çıkarın”

“Tüm kalbimizle sağlık çalışanlarımızın yanındayız”

İngilizce, Fransızca, Rusça, Kazakça, Farsça, Arapça ve Türkçe dillerinde çektikleri videoları, sosyal medya üzerinden paylaşan öğrenciler, projelerini şöyle ifade etti: “Covid-19 tehdidine karşı evde kaldığımız bu günlerde, toplumu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu sorun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunudur, bu yüzden mesajlarımızı farklı dillerde yayınladık. Sadece görevlerinin başında bizleri korumaya çalışan ve hastalıkla savaşan sağlık çalışanlarımıza değil hepimize görevler düşüyor. Biz de Koronavirüsünü yenmek için sağlık çalışanlarımıza bilimle, sanatla ve sporla destek olup, tüm kalbimizle yanlarında olacağız" dediler.
 

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