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Öğrencilerden boşalan kampüse kurtlar dadandı

Öğrencilerden boşalan kampüse kurtlar dadandı
Öğrencilerden boşalan kampüse kurtlar dadandı

Erzurum’da aç kalan Karakurt Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ne indi. Lojmanların önüne kadar inen kurt uzun süre uludu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin bahar yarıyılının sonlanması ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü sessizliğe büründü. Boş kalan kampüse ise hemen kampüsün yanında ki ormandan yaban hayvanları inmeye başladı. Kent merkezine 2 kilometre yakınlıkta olan kampüse inen Kurt boş bulduğu kampüste uzun süre uluduktan sonra tekrar ormana döndü.

Kampüse inen kurdu gören lojman sakinleri ise bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sefa Tetik

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