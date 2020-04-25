Öğrencilerden boşalan kampüse kurtlar dadandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin bahar yarıyılının sonlanması ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü sessizliğe büründü. Boş kalan kampüse ise hemen kampüsün yanında ki ormandan yaban hayvanları inmeye başladı. Kent merkezine 2 kilometre yakınlıkta olan kampüse inen Kurt boş bulduğu kampüste uzun süre uluduktan sonra tekrar ormana döndü.

Kampüse inen kurdu gören lojman sakinleri ise bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sefa Tetik